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Тайсон: Мечтаю вернуться в Бразилию, где у меня есть еще цели
Бразилец не скрывает своих намерений
Полузащитник "Шахтера" Тайсон в совместной видеоконференции с хавбеком "Интернасьонала" Андресом Д’Алессандро в эфире издания Minha Torcida заявил о том, что был бы не против вернуться в Бразилию.
"Я пока что не думаю о завершении карьеры. У меня есть еще несколько целей, которые хотел бы выиграть в Бразилии.
Мечтаю вернуться и сыграть вместе с тобой в д'Але. Так или иначе, тебе придется подождать меня. Скоро мы осуществим эту мечту", - заявил нападающий полузащитнику.
Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".