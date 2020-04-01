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Тайсон: Мечтаю вернуться в Бразилию, где у меня есть еще цели

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец не скрывает своих намерений

Тайсон: Мечтаю вернуться в Бразилию, где у меня есть еще цели
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон в совместной видеоконференции с хавбеком "Интернасьонала" Андресом Д’Алессандро в эфире издания Minha Torcida заявил о том, что был бы не против вернуться в Бразилию.

"Я пока что не думаю о завершении карьеры. У меня есть еще несколько целей, которые хотел бы выиграть в Бразилии.

Мечтаю вернуться и сыграть вместе с тобой в д'Але. Так или иначе, тебе придется подождать меня. Скоро мы осуществим эту мечту", - заявил нападающий полузащитнику.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (3)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
01.04.2020 в 19:29
Я куплю себе дом, у пруда в де ЖанейроИ себя приведу в этот собственный домЗаведу я сову, научу её плакатьСкину фотку в инсту - "я с совой под окном"
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waleo (Киев)
01.04.2020 в 19:16
Тайсон: Мечтаю вернуться в Бразилию, где у меня есть еще цели и много диких обезьян.Ничего личного. Вспомнил советский фильм)))
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Algrab (Костопiль)
01.04.2020 в 19:46
Они как прыгнут:))))
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