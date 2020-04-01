Тайсон: Мечтаю вернуться в Бразилию, где у меня есть еще цели

Полузащитник "Шахтера" Тайсон в совместной видеоконференции с хавбеком "Интернасьонала" Андресом Д’Алессандро в эфире издания Minha Torcida заявил о том, что был бы не против вернуться в Бразилию.

"Я пока что не думаю о завершении карьеры. У меня есть еще несколько целей, которые хотел бы выиграть в Бразилии.

Мечтаю вернуться и сыграть вместе с тобой в д'Але. Так или иначе, тебе придется подождать меня. Скоро мы осуществим эту мечту", - заявил нападающий полузащитнику.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".