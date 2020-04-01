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Капитан Колоса: Не понимаю, как можно отменить 23-й тур, если команды его сыграли
Виталий Гавриш высказался относительно завершения чемпионата
Капитан "Колоса" Виталий Гавриш рассказал, чем занимается на карантине, а также предложил свой вариант завершения сезона УПЛ.
– Придерживаюсь карантинных рекомендаций в эти дни. Выхожу на индивидуальную тренировку. Если надо, в магазин. С ребенком прогуляться. Вот пока и все расписание.
- Уже по футболу соскучился?
– Да, конечно. Первую неделю еще нормально было, а потом уже трудно без футбола. Но меры правильные, ведь смотрим сколько жертв в Италии, Испании, в мире.
И читаем об этом вирусе, и даже просто если сравнить обычный грипп, и этот Covid-19, то этот на порядок сильнее. И пока нет против этого вируса ни вакцины, ни лекарств. Поэтому лучше поберечь себя и близких.
- Сейчас много разговоров о том, каким образом завершить чемпионат. Как будет по-честному, по твоему мнению?
– По-честному, конечно, было бы доиграть чемпионат, если будет возможность. Я читал и такую идею, чтобы отменить результаты последнего на сегодня 23-го тура. Но я не понимаю, как его можно отменить, если команды его сыграли? Вообще, непонятно откуда такие разговоры могут появляться.
- Как на счет летом доиграть?
– Как вариант. Я считаю, что можно следующий сезон подвинуть. Или экспресс-календарь сделать – через два дня на третий играть. Не думаю, что будут проблемы в таком темпе играть, и все будут в равных условиях. Это лучше, чем что-то там отменять.