Юрист ассоциации футболистов Украины: Пока что к нам ни один игрок по нарушению своих прав не обращался

Юрист ассоциации футболистов Украины Юлия Гречко рассказала о ситуации с контрактами игроков во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

"Сегодня контракты футболистов действуют, они должны выполняться. К нам ни один футболист по вопросам нарушения своих прав не обращался. Клубы действительно звонят и консультируются. Но каждый клуб объясняет, что футболисты вроде бы сейчас не принимают участия в соревнованиях.

Наша позиция такова: в контрактах, кроме участия в соревнованиях, предусмотрен тренировочный процесс. Выданные футболистам тренировочные графики выполняются. Футболисты получают задачи, они их выполняют", – сказала Гречко.