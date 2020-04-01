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Юрист ассоциации футболистов Украины: Пока что к нам ни один игрок по нарушению своих прав не обращался

Премьер-лига
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А вот клубы обращались за консультацией

Юрист ассоциации футболистов Украины: Пока что к нам ни один игрок по нарушению своих прав не обращался
Новина українською

Юрист ассоциации футболистов Украины Юлия Гречко рассказала о ситуации с контрактами игроков во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

"Сегодня контракты футболистов действуют, они должны выполняться. К нам ни один футболист по вопросам нарушения своих прав не обращался. Клубы действительно звонят и консультируются. Но каждый клуб объясняет, что футболисты вроде бы сейчас не принимают участия в соревнованиях.

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Наша позиция такова: в контрактах, кроме участия в соревнованиях, предусмотрен тренировочный процесс. Выданные футболистам тренировочные графики выполняются. Футболисты получают задачи, они их выполняют", – сказала Гречко.

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В статье: Украинская Премьер-лига коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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