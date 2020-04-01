300 долларов за карты и памперсы для капитана. О тренерских методах Виктора Пожечевского

Автор первого громкого успеха полтавской "Ворсклы" - выигрыша бронзовых медалей в сезоне 1996/97 Виктор Пожечевский в своей тренерской карьере видел немало. Не обошлось и без забавных и курьезных историй, главными действующими лицами которых нередко были его подопечные. О двух из них Виктор Александрович во всемирный День смеха охотно поделился с корреспондентом UA-Футбол. Обе связаны с ведущими исполнителями "Ворсклы".

"НЕРАСПИСАННАЯ ПУЛЯ" НА ТРОИХ

- Первая история была такая. В сезоне 1996/97, за сутки до очередного тура команда заехала на базу, где готовилась к игре. А чтобы футболисты не нарушали режим и вели себя должным образом, у нас в клубе были предусмотрены штрафы. Ведь дисциплина - превыше всего. Все должно быть по расписанию - завтрак, обед, тихий час, тренировка, ужин, отбой.

Так вот, в соответствии с приказом ФК "Ворсклы" тогда за любое нарушение предусматривался штраф. Каждый футболист был ознакомлен с этим документом, за что и расписался. Опоздание тянет на столько-то долларов, желтая и красная карточки - на столько, нарушения после отбоя - на столько... Учитывая то, что большинство футболистов являются ярыми любителями карт, и возможность играть они используют везде - замикнувшись в гостиничном номере, в комнате на клубной базе или спрятавшись на берегу реки, приказ учитывал и эту проблему. В нем черным по белому было написано, что футболист, который в 22.00 не находится в своем номере на базе, будет наказан на 100 долларов. Об этих суровые санкции все знали и относились к ним с пониманием. Кто был пойман на нарушении, то без всяких разговоров при выдаче зарплаты недополучал определенное количество денег. Кстати, получилось, что за один месяц у того или иного игрока набегала немаленькая сумма - даже по 1000 долларов!

Впрочем, вернемся к подготовке команды к очередному матчу. Поздним вечером я лежу в своем номере на базе и размышляю над планом игры, как тут вдруг услышал стук в дверь. Думаю: наверное, это врач, который обычно собирается доложить, что все футболисты проверены и находятся в своих номерах. Однако на пороге появилась троица - Иван Яремчук, Сергей Чуйченко и Александр Омельчук. Первый из них заходит, другие - за ним. Яремчук протягивает мне три купюры по 100 долларов и говорит: "Виктор Александрович, мы не успели доиграть в карты. Вот возьмите, пожалуйста, 300 долларов и дайте нам еще полчаса, чтобы мы доиграли".

Понятно, что я ему сказал все, что думал об этих 300 долларов и о его дерзости. Тем более, штрафы собираю не я, а высчитывает бухгалтерия в день зарплаты. Я всю троицу прогнал, и никто в тот вечер уже не играл. Однако было немного смешно от осознания того факта, что молодые люди готовы были пожертвовать 300 долларами ради каких-то полчаса игры в карты, чтобы успеть "расписать пулю".

КОГДА АПТЕКА НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ

Вторая история случилась перед другим матчем. Это было накануне важного календарного поединка. Обычно по расписанию я, как главный тренер, в день игры следил за распорядком команды: просыпался одновременно с футболистами, вместе выходили на зарядку на берег реки, общались и направлялись на завтрак. А за полчаса до обеда (в зависимости от начала матча) на базе происходит традиционная установка на игру. Во время установки я объявляю состав и каждому из футболистов даю некоторые наставления о том, как действовать против соперника в целом и того или иного игрока в частности.

После установки не вижу смысла сидеть на базе, ведь меня уже тянет на стадион - решать какие-то текущие вопросы, проверить состояние поля и тому подобное. Сажусь на машину - и еду на домашнюю арену, где и жду команду. Так было и перед той игрой.

После того, как за полтора часа до матча команда приехала на стадион и футболисты прошлись по зеленому газону, любые тренеры в раздевалке всегда еще раз спрашивают у подопечных, все здоровы и как они себя чувствуют. Конечно, спросил об этом и я, ведь полдня их не видел, и случиться может всякое, - и температура подскочить, и самочувствие ухудшиться.

Так вот, когда все подопечные удобно уселись в креслах и я уже подошел к макету футбольного поля, еще раз на всякий случай решил уточнить, все здоровы. Как вдруг тянет руку Игорь Кислов: "У меня проблема". Мол, что-то съел и теперь возникло расстройство желудка, он постоянно бегал в туалет. Для меня это стало полной неожиданностью, ведь Кислов не только ключевой игрок, но и капитан команды. У меня на размышления было всего 15 секунд, за которые я должен был принять решение. Понятно, что вариантов было несколько, один из которых - менять игрока. Однако терять основного исполнителя перед важной игрой было бы достаточно проблемнатично, поэтому пришлось опустить руку в карман и достать деньги.

В этот момент говорю нашему врачу: "В твоем распоряжении семь минут. Скорее в аптеку (а она находится через дорогу от стадиона), купи памперсы и Кислов будешь играть в них!". Больше никаких разговоров на эту тему не было, и я продолжил давать последние указания перед макетом поля. И что вы думаете: Игорь Кислов вышел на эту игру и забил два мяча. Благодаря его "дублю" мы в том матче праздновали победу.

Понятно, что памперсы никто не купил, однако все хорошо в раздевалке тогда посмеялись. Никто из людей, которые за час до матча случайно оказывались у окон раздевалке, никак не мог понять, почему оттуда слышится громкий смех. Как оказалось, приподнятое настроение помогло команде перед игрой. Да и самому Кислову тоже. Тот, кто мог "обо...ся", лучше всех сыграл и больше других принес пользы.

С тех пор прошло много времени, однако эту историю мы с Игорем Кисловым вспоминали неоднократно. Самое интересное, что футболист тогда никоим образом не симулировал. Однако никакому сбою в гармоничной готовности командного механизма я не позволил состояться, и это принесло весомые плоды.