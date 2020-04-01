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Эль Каддури: Лучшие годы своей жизни я провел в Киеве
А Динамо – это фактически вторая семья
Бывший игрок "Динамо", марокканский фланговый защитник Бадр Эль Каддури, с теплотой вспоминает время, которое провел в киевском клубе.
- Ты провел в "Динамо" одиннадцать лет и называешь Киев своим вторым домом. А за чем скучаешь сейчас больше всего?
- Я уехал из Марокко, когда мне было 20 лет, а в Украине прожил 11. Лучшие годы своей жизни я провел в Киеве, поэтому скучаю за всей той жизнью, что у меня была в Украине – что-либо одно выделить не могу.
- Как часто удается приезжать в Киев?
- Последний раз был года два назад. Приезжая в Киев, селюсь в отеле, потому что, когда играл в "Динамо", то снимал квартиру и недвижимостью не обзавелся. Когда же команда бывает на сборах, то я также приезжаю туда и встречаюсь с ребятами. "Динамо" – это фактически моя вторая семья, поэтому всегда приятно встречаться с бывшими одноклубниками.
- С кем из бывших партнеров по "Динамо" больше всех сдружился и сейчас поддерживаешь связь?
- На самом деле, со многими общаемся – Хацкевич, Шацких, Пеев, Верпаковскис, с Ярмолой иногда созваниваемся, с некоторыми, как, например, с Ринконом, пересекаемся на футбольных мероприятиях. Когда у кого-то день рождения из бывших партнеров, обязательно поздравляем друг друга. Самое главное, что мы со всеми ребятами остались в хороших отношениях.