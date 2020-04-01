Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Ворсклы: В клубе стабильная финансовая ситуация
Ворскла пока что держится на плаву
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о финансовой ситуации в клубе, при этом заявив, что финансовые обязательства перед игроками в период карантина продолжают выполняться.
"Самое главное сейчас - карантин, изоляция. А все финансовые решения, если они будут приниматься, то это будет позже. Мы просчитали 2-3 варианта, как все может развиваться, каким будет карантин.
Сокращение зарплат менеджмента на 50%? Это наше решение, мы собрались и приняли этот шаг в это непростое время.
Что касается общей финансовой ситуации, то пока все стабильно, в "Ворскле" сейчас все нормально" - сказал Лысак.
Новости по теме
- 17:19 Украинские Вице-президент Ворсклы: Конечно, мы хотим сыграть полуфинал Кубка Украины
- 09:54 Украинские Председатель объединения тренеров: Я рад, что не тренирую сейчас какую-то из команд
- 17:08 Украинские Вице-президент Ворсклы: Нам придется отказаться от части зарплат, для президента, спортивного директора и других