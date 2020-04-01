Вице-президент Ворсклы: В клубе стабильная финансовая ситуация

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал о финансовой ситуации в клубе, при этом заявив, что финансовые обязательства перед игроками в период карантина продолжают выполняться.

"Самое главное сейчас - карантин, изоляция. А все финансовые решения, если они будут приниматься, то это будет позже. Мы просчитали 2-3 варианта, как все может развиваться, каким будет карантин.

Сокращение зарплат менеджмента на 50%? Это наше решение, мы собрались и приняли этот шаг в это непростое время.

Что касается общей финансовой ситуации, то пока все стабильно, в "Ворскле" сейчас все нормально" - сказал Лысак.