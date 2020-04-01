Худжамов: Еще не решил, буду ли я продолжать карьеру

Голкипер и капитан "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал решение покинуть приазовский клуб.

"В эмоциональном плане — очень тяжело, поскольку я отдал "Мариуполю" 8 лет, очень многое с ним пережил. Это непросто, но рано или поздно все заканчивается.

Планы на будущее? Пока еще не решил, буду ли я продолжать карьеру или буду двигаться в другом направлении — еще не знаю. Карантин этот и коронавирус отпечаток наложили", — сказал Худжамов.

Напомним, что за "азовцев" Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.