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Тете: Футбол в Украине намного быстрее, чем в Бразилии

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек горняков сравнил чемпионаты Украины и Бразилии

Тете: Футбол в Украине намного быстрее, чем в Бразилии
Новина українською

Бразильский легионер "Шахтера" Тете рассказал о своей адаптации в Украине и сравнил УПЛ с чемпионатом Бразилии.

"Дентиньо очень помог мне, когда я только приехал. Он рассказал мне все о клубе и о стране. Он невероятно помог мне. В целом ситуация несколько отличается, что касается повседневной жизни. Бразильцы, вопреки ожиданиям многих, не оказывают друг другу такой большой поддержки вне клуба. Поэтому я стараюсь побольше быть со своей семьей. Именно семья – моя база и основа для роста.

Футбол в Украине намного быстрее, чем в Бразилии. Когда ты проходишь к воротам, тебя встречает один защитник, при этом второй уже его страхует. Я тренируюсь над тем, чтобы улучшить свою физическую форму, развивать тело и очень изменился с тех пор, как покинул "Гремио", - сказал Тете в интервью UOL.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
01.04.2020 в 23:53
Конечно это генетически быстрее для донецких игроков-Они быстрее срывают с прохожих зимние шапки а-ля Янукович -чем бразильцы бананы на плантациях Ахмета в Бразилии
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