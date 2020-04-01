Тете: Футбол в Украине намного быстрее, чем в Бразилии

Бразильский легионер "Шахтера" Тете рассказал о своей адаптации в Украине и сравнил УПЛ с чемпионатом Бразилии.

"Дентиньо очень помог мне, когда я только приехал. Он рассказал мне все о клубе и о стране. Он невероятно помог мне. В целом ситуация несколько отличается, что касается повседневной жизни. Бразильцы, вопреки ожиданиям многих, не оказывают друг другу такой большой поддержки вне клуба. Поэтому я стараюсь побольше быть со своей семьей. Именно семья – моя база и основа для роста.

Футбол в Украине намного быстрее, чем в Бразилии. Когда ты проходишь к воротам, тебя встречает один защитник, при этом второй уже его страхует. Я тренируюсь над тем, чтобы улучшить свою физическую форму, развивать тело и очень изменился с тех пор, как покинул "Гремио", - сказал Тете в интервью UOL.