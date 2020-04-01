Худжамов: Чтобы не рисковать людьми, правильнее будет оставить 23 тура

Уже бывший голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов высказался относительно судьбы чемпионата Украины, который может так и не быть доигран из-за пандемии коронавируса.

- Рустам, каков прогноз: когда произойдет первое возобновление после паузы любого из футбольных турниров в Европе, в том числе, чемпионата Украины?

— Этого никто не знает. Мы можем с вами предполагать какие-то оптимистические прогнозы, но мы не знаем, что случится завтра. Вы же видите, что заболевшие все прибывают и прибывают. Проблем все больше и больше, в том числе, у спорта и футбола. Ситуация сложная...

- Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить по состоянию после 1-го этапа, доигрывать, или свой вариант.

— Если нет возможности его доиграть, чтобы не рисковать людьми, мне кажется, правильнее будет оставить 23 тура, как сыграли команды, оставить как есть. Попытаться на этом фоне не устраивать никаких судебных разбирательств или коллизий, а принять, что это форс-мажор. Такое случается раз в 50 лет, а может быть и больше. Оставить как есть и всем клубам работать вместе для того, чтобы наш футбол развивался. Все эти склоки ни к чему хорошему не приводят — только к «пробуксовке» и еще большей потере интереса...