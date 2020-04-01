Бойко о конкуренции в Динамо: Мне нужно выходить и делать свое дело, а дальше решают тренеры

Голкипер "Динамо" Денис Бойко во время прямого эфира на своей странице в Инстаграме поделился мнением о конкуренции среди вратарей в киевском клубе.

"Бущан - отличный конкурент. Мне нужно выходить и делать свое дело, а дальше решают тренеры. Если зацикливаться о том, кто тебя поджимает, и он на 10 лет младше - это неправильно. У нас есть Нещерет. Я его старше на 14 лет. Он тренируется с первой командой, хороший вратарь, вопросов нет. Но я знаю свой уровень.

Выхожу на каждую тренировку и работаю. Нужно доказывать, что ты на сегодняшний день сильнее. Могу ли я обсудить с Бущаном чей-то косяк? Такое редко бывает. Чаще обсуждаем это с тренером вратарей. Еще есть видеоанализ матчей. Если тренер считает это нужным, обсуждаем это коллективно. Это касается не только ошибок, но и хороших моментов", - сказал Бойко.