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Кендзера о расистском скандале: Понимаю эмоции Тайсона, каждый человек переживал бы в такой ситуации

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник киевлян вспомнил о расистком скандале в Класическом

Кендзера о расистском скандале: Понимаю эмоции Тайсона, каждый человек переживал бы в такой ситуации
Новина українською

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера вспомнил о расистском скандале с болельщиками киевлян и Тайсоном в поединке с "Шахтером".

"Неприятная вещь случилась как раз в нашем матче. Мы все слышали, что болельщики ему кричали, видели, что случилось. Не должно быть места для таких ситуаций. Я понимаю эмоции Тайсона, нет ничего приятного в том, с чем он столкнулся.

Позже мы играли без болельщиков. Стадион был закрыт, а клубу пришлось заплатить штраф.

Сейчас я живу в другом месте, но в прошлом году жил в жилом комплексе, где можно было встретить много игроков "Шахтера" и "Динамо". Наши пути постоянно пересекались. Мы приветствовали друг друга, интересовались делами, это было больше похоже на дружеские отношения. Мне его жаль, потому что каждый человек переживал бы в такой расистской ситуации", – сказал Кендзера.

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Томаш Кендзёра
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Источник:
newonce.sport

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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
02.04.2020 в 00:21
Вот те на... Динамоболелы километры текстов настрочили с вопросом - где доказательства, что из сектора болельщиков Динамо были расистские выкрики в сторону Тайсона ? Но зрада подкралась незаметно ! Кендзёра подставил всех апологетов защиты популяции сов... Оказывается эти выкрики слышал не только Тайсон и арбитр матча. Их так же слышали и игроки Динамо... Но, только у Кендзёры хватило смелости заявить об этом во всеуслышанье...
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