Кендзера о расистском скандале: Понимаю эмоции Тайсона, каждый человек переживал бы в такой ситуации

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера вспомнил о расистском скандале с болельщиками киевлян и Тайсоном в поединке с "Шахтером".

"Неприятная вещь случилась как раз в нашем матче. Мы все слышали, что болельщики ему кричали, видели, что случилось. Не должно быть места для таких ситуаций. Я понимаю эмоции Тайсона, нет ничего приятного в том, с чем он столкнулся.

Позже мы играли без болельщиков. Стадион был закрыт, а клубу пришлось заплатить штраф.

Сейчас я живу в другом месте, но в прошлом году жил в жилом комплексе, где можно было встретить много игроков "Шахтера" и "Динамо". Наши пути постоянно пересекались. Мы приветствовали друг друга, интересовались делами, это было больше похоже на дружеские отношения. Мне его жаль, потому что каждый человек переживал бы в такой расистской ситуации", – сказал Кендзера.