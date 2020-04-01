Ящишин: Предлагаю оставить в УПЛ 12 команд и добавить 4 команды из Первой лиги

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин в эфире ТК "Футбол" предложил свой вариант окончания нынешнего сезона в УПЛ.

"План А – доиграть чемпионат. Этого хотят все. Но в нашей ситуации надо больше думать о плане Б. Поскольку абсолютно неизвестно, когда все закончится.

Что я понимаю под планом Б. Все мы знаем, что УЕФА не будет вмешиваться к национальным федерациям. Насколько я понимаю, УАФ и УПЛ могут принять решение, что делать с сезоном.

Считаю, нужно завершить этот чемпионат как можно скорее, как только будет разрешение от УЕФА. Мы не знаем, что будет дальше. Лучше подготовиться к следующему сезону, оставив в таком состоянии, как сейчас.

Ясно, что то, о чем я буду говорить, может показаться меркантильным с некоторой стороны, потому что я предлагаю оставить 12 команд в чемпионате и добавить 2 или 4 команды из первой лиги. Лучше 4, потому что мы хотим сделать 16 клубов в УПЛ, думаю, это был бы оптимальный вариант в чемпионате.

Таким образом можно избежать вопрос команды, которая вылетает. Это один из вариантов, есть еще несколько.

По командам в еврокубках. Ясно, что "Динамо" будет недовольно тем, что оно на 3-м месте. "Заря", наверное, будет довольна, что она на втором месте. Но чтобы избежать конфронтации, предлагаю собрать совет из 13 членов. По одному представителю клубов плюс один представитель от УАФ и УПЛ.

13 – непарное число. Этот совет должен был бы решить текущие вопросы, возможно, даже глобального характера, простым большинством голосов. Ясно, что перед этим нужно по-джентельменски договориться, что все стороны согласятся с решениями, которые будут приняты.

Мы прекрасно все знаем, какой у нас чемпионат. Знаем о закулисных играх, влиянии. Поэтому я не уверен, что эта идея будет иметь какое-то продолжение. У каждого свои интересы", – сказал Ящишин.