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Карпаты обратились к УАФ и УПЛ о финансовой помощи со стороны ФИФА

Премьер-лига
(1 голосов)

И других украинских клубов

Карпаты обратились к УАФ и УПЛ о финансовой помощи со стороны ФИФА
Новина українською

Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин выступил с просьбой к УАФ и УПЛ по содействию организации финансовой помощи со стороны ФИФА.

Благодарен Евгению Дикому и Юрию Записоцкому - они с пониманием отнеслись к той ситуации, в которой сейчас оказались "Карпаты". Они помогли.

Хотел бы попросить еще об одной помощи у них. Насколько мне известно, ФИФА будет создавать фонд финансовой помощи клубам, которые оказались в трудной ситуации.

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Считаю, что наша УАФ, УПЛ могли бы каким-то образом помочь, чтобы ФИФА помогла и украинским клубам, у которых есть финансовые проблемы. Не только "Карпатам". Обращаюсь к УАФ и УПЛ с просьбой каким-то образом этому поспособствовать.

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В статье: ФИФА УПЛ Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин УАФ
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Комментарии (1)
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Конфуцій (Львів)
02.04.2020 в 10:32
Ви йо.ані позорники, пропоную напряму звернутися за фін.допомогою до фк львів, так ще Карпати ніхто не опускав, як ви, напищені бездарі, в останні 2 роки
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