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Карпаты обратились к УАФ и УПЛ о финансовой помощи со стороны ФИФА
И других украинских клубов
Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин выступил с просьбой к УАФ и УПЛ по содействию организации финансовой помощи со стороны ФИФА.
Благодарен Евгению Дикому и Юрию Записоцкому - они с пониманием отнеслись к той ситуации, в которой сейчас оказались "Карпаты". Они помогли.
Хотел бы попросить еще об одной помощи у них. Насколько мне известно, ФИФА будет создавать фонд финансовой помощи клубам, которые оказались в трудной ситуации.
Считаю, что наша УАФ, УПЛ могли бы каким-то образом помочь, чтобы ФИФА помогла и украинским клубам, у которых есть финансовые проблемы. Не только "Карпатам". Обращаюсь к УАФ и УПЛ с просьбой каким-то образом этому поспособствовать.