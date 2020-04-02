Карпаты обратились к УАФ и УПЛ о финансовой помощи со стороны ФИФА

Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин выступил с просьбой к УАФ и УПЛ по содействию организации финансовой помощи со стороны ФИФА.

Благодарен Евгению Дикому и Юрию Записоцкому - они с пониманием отнеслись к той ситуации, в которой сейчас оказались "Карпаты". Они помогли.

Хотел бы попросить еще об одной помощи у них. Насколько мне известно, ФИФА будет создавать фонд финансовой помощи клубам, которые оказались в трудной ситуации.