Капитан Колоса сравнил команды второй шестерки УПЛ с Первой лигой

Защитник и капитан "Колоса" Виталий Гавриш оценил выступление команды в сезоне 2019/2020 в УПЛ до приостановки чемпионата.

Виталий считает, что "Колосу" можно дать положительную оценку прежде всего за попадание в первую шестерку.

Когда мы играли в Первой лиге, то казалось, что вторая шестерка УПЛ не сильно отличается от лидеров Первой лиги. Но это только так кажется. И скорости другие, и уровень игроков выше, и задачи у клубов максимальные, и требования к футболистам другие.

"Колос", по словам Гавриша, не только не потерялся в Премьер-Лиге, а даже в ТОП-6 вышел.

И будем бороться за еврокубки. Тем более, у нас не было каких-то громких трансферов. Вот только в зимнее межсезонье пришли ребята, и это точечно было. А не так, что пол команды новой набрали ...Я считаю это правильно. Костяк остался.

Это хорошо, когда команда не теряет свое лицо, свой рисунок, а понемногу прогрессирует. Маленькими шагами, но клуб и команда растут.