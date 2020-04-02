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Капитан Колоса сравнил команды второй шестерки УПЛ с Первой лигой

Премьер-лига
(1 голосов)

Как это видел в Первой лиге - и как это выглядит в высшей

Капитан Колоса сравнил команды второй шестерки УПЛ с Первой лигой
Новина українською

Защитник и капитан "Колоса" Виталий Гавриш оценил выступление команды в сезоне 2019/2020 в УПЛ до приостановки чемпионата.

Виталий считает, что "Колосу" можно дать положительную оценку прежде всего за попадание в первую шестерку.

Когда мы играли в Первой лиге, то казалось, что вторая шестерка УПЛ не сильно отличается от лидеров Первой лиги. Но это только так кажется. И скорости другие, и уровень игроков выше, и задачи у клубов максимальные, и требования к футболистам другие.

"Колос", по словам Гавриша, не только не потерялся в Премьер-Лиге, а даже в ТОП-6 вышел.

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И будем бороться за еврокубки. Тем более, у нас не было каких-то громких трансферов. Вот только в зимнее межсезонье пришли ребята, и это точечно было. А не так, что пол команды новой набрали ...Я считаю это правильно. Костяк остался.

Это хорошо, когда команда не теряет свое лицо, свой рисунок, а понемногу прогрессирует. Маленькими шагами, но клуб и команда растут.

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В статье: Виталий Гавриш Первая лига УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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Комментарии (1)
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
02.04.2020 в 10:26
Ты пойми одно, бегом и прыжками футбол не называется. Футбол это работа с мячем. А работать с мячем могут немногие. А получать бабки за физкультуру и потом позориться в Европе (при этом получая евро за игры) - стыдно.
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