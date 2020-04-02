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Назовите все города, клубы которых играли в высшем дивизионе Украины. КВИЗ

Премьер-лига
(2 голосов)

Рубрика - футбольная география Украины

Назовите все города, клубы которых играли в высшем дивизионе Украины. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию очередной квиз от UA-Футбол. На этот раз мы предлагаем вспомнить вам все города, клубы которых выступали сначала в Высшей, а затем в Премьер-лиге Украины (то есть с 1992-го до сих пор). Таких набралось 31. На то, чтобы справиться с задачей, у вас есть шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. После написания правильного ответа в соседней строке также будут появляться названия клубов, которые играли или до сих пор играют в этом городе.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
02.04.2020 в 10:16
29 и Ахтырку вписать не успел (
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xo66it (Оболонский Рейх)
02.04.2020 в 10:16
26/31, при этом позорно не написав Полтаву и Чернигов (
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avangardo (Lviv)
02.04.2020 в 10:02
28
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0
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alexmoor (Ясинувата - Україна)
02.04.2020 в 09:58
Ще часу залишилось 1:22
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OctoberFest (Голая Пристань)
02.04.2020 в 09:47
22. Больше времени не хватило. Очень классный квиз
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