Назовите все города, клубы которых играли в высшем дивизионе Украины. КВИЗ

Вашему вниманию очередной квиз от UA-Футбол. На этот раз мы предлагаем вспомнить вам все города, клубы которых выступали сначала в Высшей, а затем в Премьер-лиге Украины (то есть с 1992-го до сих пор). Таких набралось 31. На то, чтобы справиться с задачей, у вас есть шесть минут. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. После написания правильного ответа в соседней строке также будут появляться названия клубов, которые играли или до сих пор играют в этом городе.