Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жозе Боту сообщил о трансферных планах Шахтера
Как их скорректировал коронавирус
Руководитель скаутской службы "Шахтера" и советник президента клуба Жозе Боту выразил свое мнение о влиянии карантина из-за коронавируса Covid-19 на трансферный рынок.
Скаутский офис "Шахтера", по словам Боту, продолжает работать, наблюдение за некоторыми игроками продолжается, но прекращение соревнований во многих чемпионатах мира "ограничивает в принятии решений".
Клуб не имеет возможности определиться с новыми трансфертными целями.
Таким образом, цитирует Bola Branca шефа скаутов "Шахтера", во время следующего трансферного окна речь будет идти только о тех игроках, за которыми донецкий клуб следил еще до пандемии.