Жозе Боту сообщил о трансферных планах Шахтера

Руководитель скаутской службы "Шахтера" и советник президента клуба Жозе Боту выразил свое мнение о влиянии карантина из-за коронавируса Covid-19 на трансферный рынок.

Скаутский офис "Шахтера", по словам Боту, продолжает работать, наблюдение за некоторыми игроками продолжается, но прекращение соревнований во многих чемпионатах мира "ограничивает в принятии решений".

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Клуб не имеет возможности определиться с новыми трансфертными целями.

Таким образом, цитирует Bola Branca шефа скаутов "Шахтера", во время следующего трансферного окна речь будет идти только о тех игроках, за которыми донецкий клуб следил еще до пандемии.