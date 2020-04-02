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Тамаша Кадара не пустили в Китай

Премьер-лига
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А там уже через неделю стартует чемпионат

Тамаша Кадара не пустили в Китай
Новина українською

В конце февраля венгр Тамаш Кадар перешел из "Динамо" в китайский клуб "Шаньдун Лунэн".

Но до сих пор экс-центрбэк киевлян находится в Венгрии.

Хотя по официальной информации пандемия коронавируса Covid-19 давно прошла свой пик в Китае, там с прошлой пятницы, 27 марта, был закрыт въезд для иностранцев.

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Кадар, сообщает Nemzeti Sport, не успел прибыть в Китай до 27 марта, а потому вынужден продолжать подготовку к новому сезону в Венгрии.

Чемпионат Китая 2020 году начаться 18 апреля.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар чемпионат Китая
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