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Здесь вне конкуренции. Шевчук назвал лучшего флангового защитника в УПЛ

Премьер-лига
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И выделил ТОП игроков справа и слева

Здесь вне конкуренции. Шевчук назвал лучшего флангового защитника в УПЛ
Новина українською

Украинский тренер, бывший футболист Вячеслав Шевчук, выступавший на позиции левого защитника, поделился мыслями об игроках этой позиции в Украине.

- Кто лучший крайний защитник в Украине?

- В УПЛ сейчас подрастает много перспективных ребят, но пока вне конкуренции Исмаили.

- Кто, по вашей версии, второй в списке левых защитников?

- Без сомнения, не по годам зрелый футбол показывает Виталий Миколенко. Он пока по праву номер один в сборной Украины. Однако конкуренция очень высока. В последнее время заметно прибавил Богдан Михайличенко, который умеет забивать не 4 или 5 гол своей команды, а победный - в ворота чемпиона.

Уверен, что с хорошим будущим Роман Вантух. Я уже не говорю о Эдуарде Соболе, который успешно выступает в бельгийском "Брюгге".

Так что за место в сборной Украины всем кандидатам придется изрядно попотеть.

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- На левом фланге обороны выбор у Андрея Шевченко больше, чем на правом краю?

- Возможно. Кроме Миколенко, слева может сыграть тот же Соболь, Зинченко, Матвиенко, к которому мы уже привыкли, как к центральному защитнику. Хотя, если копнуть глубже, то и для правого края есть достаточное количество футболистов. Если перечислять всех, то это Караваев, Болбат, Тимчик, Лучкевич, Фаворов...

- А Бутко?

- В футболе все меняется очень быстро. Богдан был основным игроком сборной и выступал в "Шахтере", а потом случилась травма, игрок потерял игровой тонус и уже сложно наверстывать упущенное, в нынешней конкуренции.

Поэтому Бутко правильно сделал, что нашел для себя другой клуб, в котором, верю, он сможет вернуть свои прежние кондиции. Это опытный игрок, обладающий потрясающими качествами, как для флангового игрока. И если он наберет хорошие кондиции, то для сборной это только увеличит конкуренцию на правом краю обороны.

- В общем, в обозримом будущем по фланги обороны сине-желтых можно не беспокоиться?

- Уверен, что так и есть. Мы уже перечислили около 10-ти исполнителей, поэтому перспективы только самые радужные. Главное, чтобы ребята не опускали планку и все работали с максимальной отдачей, тогда их труд не останется незамеченным.

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В статье: Богдан Бутко Вячеслав Шевчук Эдуард Соболь Исмаили Роман Вантух Виталий Миколенко
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