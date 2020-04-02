Ящишин: Меня задели слова Томаса Гримма о Карпатах

Исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин заявил, что его возмутило высказывание президента УПЛ Томаса Гримма о внешнем воздействии на львовский клуб при создании единого телепула.

По словам Ростислава, было неприятно читать о том, что "определенные люди повлияли на "Карпаты", когда ему не удалось создать телепул.

Абсолютно никто на меня никакого влияния не имел, когда я выбирал, с каким транслятором подписать контракт. У меня в руках было два предложения и я выбрал то, котоое было лучше для клуба.

Я руководствовался интересами клуба и не стесняюсь в этом признаться. Уже тогда понимал, что у "Карпат" будут финансовые проблемы. Пытался сделать так, чтобы у нас был финансовый запас. А обвинять, что на "Карпаты" или на меня кто-то влиял - это неправильно.

Сам Томас Гримм ни разу ко мне ни разу не позвонил и ни разу не побывал во Львове.