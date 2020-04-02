Тренерский штаб раздал юным динамовцам список книг и фильмов

Старший тренер академической группы "Динамо" U-15 (футболисты 2005 года рождения) Евгений Ястребинский рассказал о внедрении онлайн-режима обучения в своей команде на время карантина.

- Как и в других группах, мы раздали детям программу, в которой описан ежедневный комплекс упражнений, они ее выполняют, и те, у кого есть возможность, присылают еженедельные отчеты: кто как отжимается, приседает и т.д.

У нас есть совместная группа в Вайбере, где мы общаемся с подопечными, туда же сбрасываем задачи, и обратная связь есть. Но конференций не устраиваем, видео-уроки не записываем и туалетной бумагой не жонглируем (улыбается).

В рамках задачи, поставленной директором школы, онлайн-обучение ведем. Развиваем у ребят самоподготовку. Правда, с контролем сложнее, он возможен разве что со стороны родителей, но они не всегда могут заставить ребенка. После ужесточения правил карантина выходить на улицу и заниматься на площадках возле дома не желательно. Но дети сами по себе постоянно хотят что-то делать. У кого-то есть возможность индивидуально поработать с мячом на улице, у кого-то - сделать пробежку. И это уже хорошо.

В первую неделю самоизоляции давали ребятам беговые упражнения и работу на улице. Вторую неделю они в домашних условиях работали над физическими и силовыми качествами, а также с помощью маленьких мячей - над ловкостью и координацией. Все упражнения они знают, у них нет ничего сложного, мы только указываем временной отрезок и количество повторений. Отрабатывать другие компоненты - скорость, выносливость и т.д. - пока, к сожалению, возможности нет.

Мы постоянно находимся на связи, вижу, что ребята соскучились по футболу, высидеть в квартире столько времени им, конечно, тяжело. Главное, что больных среди них, к счастью, нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, возможно, в дальнейшем будем снимать видеоуроки или пересылать ребятам полезные ролики с YouTube. Но те, кому интересно, могут с ними ознакомиться и сами.

Чтобы они не просто сидели дома и играли на компьютере и в Play Station, предложили ребятам познавательный компонент - дали список книг и фильмов о футболе, которые им желательно почитать и посмотреть, пока это им еще интересно.

Историю футбола они знают плохо, а если прочтут книги о Пеле, Марадоне, Лобановском, посмотрят фильм о "Манчестер Юнайтед", почерпнут для себя и запомнят - уже польза. А после карантина им будет о чем поговорить, поделиться впечатлениями и что обсудить. А пока ждем хороших новостей.