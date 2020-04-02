Шевчук назвал главные качества современного флангового защитника и выделил свою генетику

Украинский тренер Вячеслав Шевчук рассказал о главных качествах флангового защитника, футболисте-кумире своей юности и науку от Мирчи Луческу.

- Вячеслав, с высоты вашего игрового опыта скажите, какими качествами должен обладать крайний защитник?

- Футбол все время развивается. Сейчас для флангового защитника очень важно, чтобы у него была скорость, выносливость, мобильность, хорошая передача, ну, и, естественно, качественная игра в обороне.

- Вы всю свою карьеру провели на фланге защитником?

- Я всегда был фланговым игроком. Когда нужно было, крайний полузащитник смещался в центр, а я бороздил весь фланг. Но в основном мое амплуа - защитник.

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- Кто кумиром вашей молодости?

- Мальдини. У этого футболиста не было великолепной техники, но Паоло имел прекрасные физические данные, хорошую левую ногу, хороший кросс. Его частые подключения в атаку наводили панику на соперника. А уже когда Мальдини стал возрастным футболистом, он классно читал игру. Это позволило ему безболезненно перестроиться и играть на позиции левого защитника.

Благодарю Бога и моих родителей за то, что у меня была хорошая генетика и мне удалось поиграть в большом футболе до 38-ми лет.

- Большую часть своей карьеры вы выступали в Шахтере под руководством Мирчи Луческу. Наставник часто пихал крайним защитникам?

- О, да (улыбается). Мистер не то, чтобы пихал, он выжимал из футболистов максимум. Луческу знал, на что способен его подопечный, и требовал адекватной отдачи. Только так можно было добиться результата.