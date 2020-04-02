Защитник Колоса вспомнил недавний гол Пятову

Защитник и капитан "Колоса" Виталий Гавриш вспомнил строчки в профессиональном футболе.

- Вообще ты не очень часто забивал мячи за свои команды. А вот в алчевской "Стали" и в "Колосе" у тебя солидные цифры (22 и 17 мячей соответственно).

- Это очень просто объяснить. В составе "Стали" я играл на разных позициях. И опорного полузащитника, и ближе к атаке - под нападающими. В других командах я больше на защиту был ориентирован.

И плюс к этому, еще от тренера зависит, как он тебе доверяет. Например, пробивать стандарты. Я по стандартам и в "Стали" забивал, и в "Колосе" получалось отмечаться. Возможно, это мои команды, мои тренеры, если учитывать голы, я имею в виду. Это те команды, где мне наиболее комфортно в этом плане.

- Кстати, можно сразу вспомнить твой гол с пенальти в матче 22-го тура в ворота "Шахтера".

- Да, не скажу, что часто в карьере бил пенальти. Обычно нападавшим дают пробивать. В "Колосе" мне доверяют (Виталий до этого забил с пенальти в ворота "Олимпика" в гостевом матче 2 тура - ред.).

- Ты знал, что в игре с "Шахтером", если назначат пенальти, то тебе и бить?

- Да, у нас перед матчами в раздевалке вешают специальные расписания от тренеров, где написано, кто выполняет стандарты, кто пробивает пенальти, если будет назначен.

- Когда подходил к "точке", уже знал, в какой угол пробивать Андрею Пятову?

- Специально не определял, как говорится "по ситуации". У меня нет такого, "если будет 11 метров, то я буду бить в этот угол". Зависит от голкипера соперников, от его поведения, еще разные нюансы. Уже на месте решаешь. Это у меня лично так.

- Ты уже четвертый сезон в "Колосе", как поступил такой вариант?

- Как у многих - предложили перейти в клуб, я приехал, потренировался с командой и подписал контракт. Когда-то я переходил в "Александрию" из "Стали" с желанием играть в Премьер-Лиге, то с "Колосом" немного другая ситуация была.

Мне тогда уже почти 30 лет было, а предложений из команд высшего дивизиона на тот момент не было. А я еще хотел поиграть в футбол, и решил, что для меня идеальный вариант - это перейти в "Колос". Мне рассказывали, что у команды будет задача подниматься вверх, до самой Премьер-Лиги. И мне заинтересовал этот проект, я приехал, все понравилось, и присоединился к клубу.

- Ты три года назад верил, что "Колос" выйдет в Премьер-Лигу?

- Ну, я видел, что это амбициозный проект. Я перешел в сентябре, и тогда «Колос» был в пятерке лидеров Первой лиги. Поэтому я понимал, что у них неплохой, молодой коллектив. Плюс команду планировали усиливать. И было очевидно, что клуб будет ставить высокие задачи. Я поверил в проект, и мы видим что клуб рос, растет и будет расти дальше.

- Ты капитан в "Колосе", и это не первая капитанская повязка в твоей карьере, которую предложили?

- Я бы сказал не предложили, а выбрали. И это большая честь. Процедура была стандартной. Ребятам раздали бумажки, и все вписывали фамилии. Почетно, что меня выбрали, теперь "капитан".

- Кроме УПЛ, по которым чемпионатами следишь, что смотришь?

- Английская Премьер-Лига на первом месте, это бесспорно. Интересные и другие чемпионаты. Одно время была Испания на подъеме, а в последнее время Италия начала набирать обороты, начали звезды приходить, например Ибрагимович. Поэтому, интереснее Серия А стала.

- Есть какой-то клуб иностранный, за который ты болеешь?

- Такого, чтобы прямо фанател от какого-то клуба, такого нет. Одно время очень нравилась "Барселона" времен Пепа Гвардиолы. Но, я думаю, тогда они всем нравились. Да и вообще его команды очень интересные, ведь они первым номером играют всегда.

И Юргена Клоппа пока можно отметить за такой стиль. "Боруссия" у него была такая, ну и "Ливерпуль" он таким сделал. Роль тренера всегда огромная. Хотя, и от финансовых возможностей клуба многое зависит. Просто так, на пустом месте тренер не сможет что-то сделать. В футболе мелочей не бывает, и все должно быть взаимосвязано.