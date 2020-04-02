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Алиев: С моим опытом могу возглавить Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Начиная с молодежки, Александр готов

Алиев: С моим опытом могу возглавить Динамо
Новина українською

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев уверен в себе и готов возглавить киевский клуб.

"В первую очередь, нужно сначала сдать на лицензию. А потом уже видно будет, что и как. Я бы с удовольствие возглавил "Динамо", почему бы и нет. С Суркисом или нет? Будет видно. Но нужно начинать с маленького. Детей тренировать не пойду, но молодежь U-19, U-21 можно.

С моим опытом, так как я в футболе очень давно, я могу чему-то научить. Но если человеку 19 лет, он уже должен играть профессионально, а я должен подсказать, а на футбольном поле уже они работают. Посмотрим, жизнь покажет. Почему я должен быть на вторых ролях? Всегда только на первых", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (3)
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Теразини (Киев)
02.04.2020 в 17:24
Вполне може быть хорошим тренером, талантен во всем,
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 17:19
Вот и новое поколение сердец подтянулось
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Dimka26 (Чернигов)
02.04.2020 в 17:06
Достойный сменщик Михи. А многие не верили, что и такое может быть
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