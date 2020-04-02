Несмачный: В Динамо ничего не меняется, все осталось то же самое

Экс-защитник "Динамо" Андрей Несмачный высказал свое мнение о нынешнем положении дел в киевском клубе.

"Возвращение Михайличенко на пост главного тренера "Динамо"? У меня двоякие чувства. С одной стороны, я рад, потому что у него есть большой опыт, с другой – футбол на месте не стоит. Методика подготовки футболистов тоже все время меняется – на старом багаже уже не выедешь. Сейчас мы сами все прекрасно видим: все равно ничего не поменялось. И ему {Михайличенко} очень сложно, потому что ему нужно было брать и работать с тем что есть. Поэтому видим, что сегодня буксует "Динамо".

Раньше это был бренд, а сегодня "Шахтер" на голову выше – и по организации, и по футболистам. Сколько они футболистов продали в хорошие клубы! Три четыре игрока уходят – на их место приходят другие, но структура игры не меняется. У "Шахтера" есть баланс стабильности, даже несмотря на то, что ключевые игроки уходят из команды.

В "Динамо" все осталось тоже самое. Я не вижу каких-то тенденций, идей. Фланги, диагонали, вскрывать оборону через фланги. Но одно дело быть Лобановским, а другое – подражать Лобановскому. Мне нравилась работа Сергея Реброва. У него действительно свое видение, свой подход. И у него хорошо получалось", - сказал Несмачный.