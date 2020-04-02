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Фонсека продолжает лоббировать трансфер Тете в Рому

Премьер-лига
(1 голосов)

Португальский специалист хорошо знаком с потенциалом парня

Фонсека продолжает лоббировать трансфер Тете в Рому
Новина українською

Римская "Рома" продолжает рассматривать вариант с приобретением бразильца "Шахтера" Тете.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, трансфер продолжает лоббировать главный тренер римского клуба Паулу Фонсека, который хорошо знаком с возможностями игрока по работе в "Шахтере".

По информации источника, португальский специалист уже обсудил с руководством данный трансфер, настаивая на данном приобретении.

Напомним, что Тете сыграл за "горняков" в УПЛ 27 матчей и забил 6 голов, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Тете
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Комментарии (4)
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alexfc (Киев)
02.04.2020 в 18:18
50 лямов и забирайте. Но у нищебродов денег нет. Поєтому єти сопли закончаться как обічно . Возмут кого-то за десятку
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2020 в 18:09
фонсека - мерзкий тип
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0
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
02.04.2020 в 18:20
Ты ошибся.Он не мерзкий тип он очень мерзкий хрен.
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0
-1
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 18:58
Р вместо н
0
-1

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