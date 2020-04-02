Фонсека продолжает лоббировать трансфер Тете в Рому

Римская "Рома" продолжает рассматривать вариант с приобретением бразильца "Шахтера" Тете.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, трансфер продолжает лоббировать главный тренер римского клуба Паулу Фонсека, который хорошо знаком с возможностями игрока по работе в "Шахтере".

По информации источника, португальский специалист уже обсудил с руководством данный трансфер, настаивая на данном приобретении.

Напомним, что Тете сыграл за "горняков" в УПЛ 27 матчей и забил 6 голов, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.