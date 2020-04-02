Алиев: Мой самый дорогой секс за деньги - 1 000 долларов. Жена тогда была, ну и что?

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев рассказал о своем самом дорогом сексе за деньги.

– Секс за деньги? Был. Не скрываю. В плане цены было по-разному. Самый дорогой – 1 000 долларов. Это было и в России, и в Украине. А в "Эгоисте" (стриптиз-клуб) – да ты что. Когда было плохое настроение, я туда мог заехать.

– Но секс за деньги – это же неправильно?

– Почему?

– У тебя же жена тогда была.

– Ну была, ну и что? Что здесь такого?

– Ты футболист-миллионер, сам по себе интересен – все девушки и так хотят быть с тобой, а ты им платишь.

– Почему это все хотят. Туда приезжали многие футболисты и хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов. Там было интересно, туда приезжали не только на секс, а и посидеть, пообщаться. Это в Москве.

– Лучше чем передернуть?

– Ну.

– А знакомится с девушками, общаться, водить их в кино?

– Ну как, у меня же была жена. Чтобы потом увидели и пошли эти разговоры? Зачем это мне?