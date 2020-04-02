Бойко о моменте, когда в него попала петарда: Это неприятно, но является частью футбола

Голкипер "Динамо" Денис Бойко во время прямого эфира в своем Инстаграме вспомнил о том, как фанаты "Шахтера" попали в него петардой во время матча за Суперкубок Украины.

"От петарды отскочила крышечка пластмассовая в ухо, вроде. Я уже не помню точно. Я на такое не обижаюсь – это все футбольные моменты. Ну и это были фанаты соперника, которые поддерживали свою команду и всегда ненавидят команду соперника. Это нормально.

Но иногда бывает перебор, и когда доходит до таких попаданий… Может ведь и в глаз попасть, и куда угодно! Это неприятно, но является частью футбола, без которой никуда", - сказал Бойко.