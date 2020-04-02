  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты предлагают ужесточить лимит на легионеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты предлагают ужесточить лимит на легионеров

Премьер-лига
(2 голосов)

С такой идеей выступил исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин

Карпаты предлагают ужесточить лимит на легионеров
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин выдвинул идею ужесточить лимит на легионеров в УПЛ.

"На встрече клубов УПЛ предложил бы пересмотреть частично регламент, в частности – вопрос легионеров.

Учитывая тенденцию по уменьшению зарплатных ведомостей в футбольном мире, возможно, есть смысл ввести правило воспитанников – сделать более жестким лимит на легионеров, ввести больше воспитанников.

Хотя я тоже понимаю, что будут недовольны гранды, молодые клубы, академии и школы которых пока не могут выпускать большое количество качественных молодых исполнителей", – сказал Ящишин.

Напомним, что сейчас в составе команды УПЛ на поле может быть не больше 7 легионеров одновременно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
02.04.2020 в 20:00
Всё понятно. Этот Вася клинический идиот.Сейчас лимит вообще убрать можно, с наплывом легионером проблем нет, а вот с качеством нашей молодежи есть.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
02.04.2020 в 19:24
УПЛ надо урезать, что Карпат не было
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
02.04.2020 в 19:05
Ну если бы у Ящишина было хоть 50% бюджета Шахтера..он о лимите даже бы не заикнулся..Какой лимит .Сейчас многие клубы даже 3 легионеров не могут себе позволить..Из-за плачевного фин. состояния большинства клубов ,им не до легионеров..Зарплату нужно урезать ..иначе больнинство проф. клубов ..просто рухнет..О спасении футбола в Украине нужно думать...тугодуму..,и в частности своих Карпат..,если даже оставят в УПЛ.
Ответить
0
0
kos1404 (Черкассы)
02.04.2020 в 18:41
Ящишин-ты директор Карпат,я не директор УПЛ.Займись Карпатами и не лезь куда тебе не нужно лезть.Без тебя разберутся.
Ответить
+1
-1
Alex.696 (Немирів)
02.04.2020 в 19:40
Дуже добре, що ти не директор УПЛ)))
Ответить
0
0
kos1404 (Черкассы)
02.04.2020 в 20:15
Конечно хорошо.Каждый должен заниматься своим делом.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...