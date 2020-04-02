Карпаты предлагают ужесточить лимит на легионеров

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин выдвинул идею ужесточить лимит на легионеров в УПЛ.

"На встрече клубов УПЛ предложил бы пересмотреть частично регламент, в частности – вопрос легионеров.

Учитывая тенденцию по уменьшению зарплатных ведомостей в футбольном мире, возможно, есть смысл ввести правило воспитанников – сделать более жестким лимит на легионеров, ввести больше воспитанников.

Хотя я тоже понимаю, что будут недовольны гранды, молодые клубы, академии и школы которых пока не могут выпускать большое количество качественных молодых исполнителей", – сказал Ящишин.

Напомним, что сейчас в составе команды УПЛ на поле может быть не больше 7 легионеров одновременно.