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Карпаты предлагают ужесточить лимит на легионеров
С такой идеей выступил исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин выдвинул идею ужесточить лимит на легионеров в УПЛ.
"На встрече клубов УПЛ предложил бы пересмотреть частично регламент, в частности – вопрос легионеров.
Учитывая тенденцию по уменьшению зарплатных ведомостей в футбольном мире, возможно, есть смысл ввести правило воспитанников – сделать более жестким лимит на легионеров, ввести больше воспитанников.
Хотя я тоже понимаю, что будут недовольны гранды, молодые клубы, академии и школы которых пока не могут выпускать большое количество качественных молодых исполнителей", – сказал Ящишин.
Напомним, что сейчас в составе команды УПЛ на поле может быть не больше 7 легионеров одновременно.