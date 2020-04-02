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Санжар: Контракт с Карпатами у меня до конца июня, но я готов довести команду до конца сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о ближайшем будущем. Своем и команды

Санжар: Контракт с Карпатами у меня до конца июня, но я готов довести команду до конца сезона
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал, как команда проводит карантин и обрисовал своем будущем в клубе.

"Периодически созваниваюсь с футболистами, с тренерским штабом я постоянно на связи. Следим за тем, как футболисты придерживаются плана поддержания физической формы. Конечно, мы понимаем, что не у всех есть подходящие условия, все футболисты разъехались по домам.

Сложно сказать о продолжении чемпионата, в связи с тем что мы не знаем как будет развиваться ситуация с вирусом в худшую или в лучшую сторону. Правильнее, конечно, этот чемпионат доиграть, для того чтоб соблюдался спортивный принцип, и не было ни у кого никаких вопросов. Если ситуация будет ухудшаться, то оптимальным вариантом будет закончить этот чемпионат на том этапе, на каком он сейчас.

Контракт с клубом у меня до конца июня. Я как профессионал со своей стороны и мой тренерский штаб, прошедший непростой путь с "Карпатами", готов довести клуб до конца сезона, если конечно у клуба будет такое же желание", – заявил Роман Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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