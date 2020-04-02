Зенев: Дыминский в кабинете рассказывал игрокам тактические нюансы, а тренер сидел рядом

Экс-форвард "Карпат" Сергей Зенев рассказал о почетном президенте львовского клуба Петре Дыминском.

"Даже не знаю, управляет ли клубом Дыминский. На самом деле с ним никогда не было неожиданных ситуаций. Мы всегда примерно представляли, чего ожидать завтра, через неделю или полгода. Но вот точно – с ним всегда было интересно.

Особенно, когда приходил к нему в офис. Там был большой мраморный стол с рисунком футбольного поля. И он всегда фишки двигал. Тренер обычно сидел рядом, а Дыминский двигал фишки и рассказывал нам разные тактические нюансы – как надо и что он хочет от нас видеть. Обычно мы сидели и молчали.

Не было сомнений в том, что он любит и разбирается в футболе. Понятно, что он не знал каких-то тренерских деталей, но понимал и видел игру. По-своему – это точно. Но в целом разбирался хорошо.

И мое приглашение в "Карпаты" – это ведь его идея. Я приехал в Испанию в последний день сборов и в первой игре забил три гола. Он говорит: "Полетели во Львов". Но у меня не было билетов. Дыминский ответил: "На моем самолете полетим". Это было максимально его решение, а не тренерского штаба", – сказал Зенев.

Напомним, что Зенев играл в "Карпатах" в 2008—2014 гг.