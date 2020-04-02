Несмачный: Суркис за день поднял на меня цену с 2,5 до 4 млн. Англичане такого не любят

Экс-защитник "Динамо" Андрей Несмачный рассказал, как сорвался его трансфер в английский "Блэкберн".

"Пригласили меня после чемпионата мира-2006. Приехал, сказали, что будет тренировка, двусторонка. Вышел, поучаствовал в двусторонке, нормально отыграл, потренировался с ними – упражнения интересные, на технику. Глядя на уровень других футболистов, мог оценить свои действия. Вроде все нормально. Побыл там неделю. Потом Игорь Михайлович (Суркис) позвонил: "Все, давай возвращайся". Прилетел в Киев, поехал на сбор с "Динамо". Оказалось, что "Блэкберн" взял из "Ливерпуля" левого защитника, молодого.

Потом, спустя определенное времени я узнал, что англичане предлагали 2,5 миллиона фунтов, Игорь Михайлович вроде бы договорился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов. Англичане так не любят, и из-за таких движений отказались от моей покупки. Ну, не получилось, значит не получилось.

Но я благодарен Игорю Михайловичу. То сколько они (Суркисы) делают для футболу и футболистов, не делает никто. Перед завершением карьеры я пришел к Игорю Суркису и поблагодарил, поговорили с ним, и у нас остались нормальные отношения", - рассказал Несмачный.