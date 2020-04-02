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Несмачный: Суркис за день поднял на меня цену с 2,5 до 4 млн. Англичане такого не любят

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-защитник киевлян рассказал о своем несостоявшемся трансфере в Блэкберн

Несмачный: Суркис за день поднял на меня цену с 2,5 до 4 млн. Англичане такого не любят
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Андрей Несмачный рассказал, как сорвался его трансфер в английский "Блэкберн".

"Пригласили меня после чемпионата мира-2006. Приехал, сказали, что будет тренировка, двусторонка. Вышел, поучаствовал в двусторонке, нормально отыграл, потренировался с ними – упражнения интересные, на технику. Глядя на уровень других футболистов, мог оценить свои действия. Вроде все нормально. Побыл там неделю. Потом Игорь Михайлович (Суркис) позвонил: "Все, давай возвращайся". Прилетел в Киев, поехал на сбор с "Динамо". Оказалось, что "Блэкберн" взял из "Ливерпуля" левого защитника, молодого.

Потом, спустя определенное времени я узнал, что англичане предлагали 2,5 миллиона фунтов, Игорь Михайлович вроде бы договорился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов. Англичане так не любят, и из-за таких движений отказались от моей покупки. Ну, не получилось, значит не получилось.

Но я благодарен Игорю Михайловичу. То сколько они (Суркисы) делают для футболу и футболистов, не делает никто. Перед завершением карьеры я пришел к Игорю Суркису и поблагодарил, поговорили с ним, и у нас остались нормальные отношения", - рассказал Несмачный.

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В статье: Игорь Суркис Андрей Несмачный Динамо (Киев) Блэкберн Роверс
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Источник:
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.04.2020 в 22:53
Суррк полудурок и это факт,он говорит продам Ярмоленко за 20лямов,а через пару дней говорит нас не устроило 20лямов! Натура такая,всегда думает что мало,а раз 20дали то и 25дадут,вот Динамо в опе и сидит
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Arthas (Севастополь)
02.04.2020 в 22:24
легендарний похід в казино )
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