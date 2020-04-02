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Эксперт ТК Футбол Михаил Метревели выдвинул свою кандидатуру на пост президента УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

И это не первоапрельская шутка

Эксперт ТК Футбол Михаил Метревели выдвинул свою кандидатуру на пост президента УПЛ
Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ.

"Все, что плохо для Премьер-лиги – плохо и для меня в том числе. Сейчас есть один кандидат на пост президента УПЛ. Хочу вам официально сказать, что я выдвигаю свою кандидатуру сам лично на пост президента УПЛ.

Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем не обсуждал это, ни с кем не советовался, не просил меня поддержать. Я буду говорить не о том, чтобы за меня голосовали.

Будет презентована программа, с которой наша команда идет в этот проект, тогда бы я хотел услышать мнение клубов. Поддержат ли они эту программу или нет", - сказал Метревели.

Напомним, что выборы президента УПЛ должны состояться 27 апреля (если не будут в очередной раз перенесены из-за карантина). Ранее стало известно, что на данный пост также собирается баллотироваться глава львовской федерации футбола Александр Шевченко.

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В статье: Михаил Метревели ТК Футбол Украинская Премьер-лига
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Joyce (Donetsk)
02.04.2020 в 22:53
Горбатого могила исправит!
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0
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Валентиныч (Днепр)
02.04.2020 в 22:47
Шеф. Только не это!!!
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
02.04.2020 в 22:31
Морда не треснет?
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
02.04.2020 в 21:27
Знаем мы вашу программу.... Единый пул - как супердоход телеканалу "Шахтер 1/2/3 "...
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
02.04.2020 в 21:13
Да до чого котиться УПЛ і футбол в Україні?.Кожний хто хоче і бабок зібрав всякими шляхами буде балотуватися і знає шляхи виходу і входу у футболі. Посидів трохи на "бальшом шахтьоре" щось там покалякав і вже рахує себе "бальшим "експертом. Ну це вже просто трандець якийсь.
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Мирослав (Львів)
02.04.2020 в 21:13
Могли зразу Пенісова висунути!
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+1
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