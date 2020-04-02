Эксперт ТК Футбол Михаил Метревели выдвинул свою кандидатуру на пост президента УПЛ

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ.

"Все, что плохо для Премьер-лиги – плохо и для меня в том числе. Сейчас есть один кандидат на пост президента УПЛ. Хочу вам официально сказать, что я выдвигаю свою кандидатуру сам лично на пост президента УПЛ.

Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем не обсуждал это, ни с кем не советовался, не просил меня поддержать. Я буду говорить не о том, чтобы за меня голосовали.

Будет презентована программа, с которой наша команда идет в этот проект, тогда бы я хотел услышать мнение клубов. Поддержат ли они эту программу или нет", - сказал Метревели.

Напомним, что выборы президента УПЛ должны состояться 27 апреля (если не будут в очередной раз перенесены из-за карантина). Ранее стало известно, что на данный пост также собирается баллотироваться глава львовской федерации футбола Александр Шевченко.