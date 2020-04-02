Дубинчак: Готов играть хоть через день, ведь Карпаты еще не все сказали

Защитник "Карпат" Владислав Дубинчак рассказал, как поддерживает физическую форму и моральный дух на карантине.

- Чемпионаты остановились, футбол пошел на карантин. Как за эти почти три недели изменилась жизнь профессионального футболиста?

- Жизнь изменилась кардинально, ведь 95% своего времени провожу дома. Печально, хочется, чтобы это уже можно раньше завершилось.

- Почти все игроки самостоятельно поддерживают физическую форму. Удается держать себя в тонусе?

- Да, удается. Главное в такое трудное время - это режим и правильное питание, ведь в условиях карантина гораздо меньше возможностей для движения. Сейчас нахожусь дома в Винницкой области в городе Томашполь. Неподалеку от дома находится лес, поэтому каждый день выхожу на пробежку, а после нее занимаюсь дома, поэтому удается держать себя в форме.

- Что посоветуете коллегам, особенно легионерам команды, которым сейчас видимо еще сложнее, для поддержания морального духа?

- Посоветую оставаться дома и беречь себя. Держите себя в тонусе и не падайте духом!

- Сейчас много говорят о завершении чемпионата. Возможно доигрывать придется и летом при насыщенном графике. Готовы к такому сценарию, возможно склоняетесь к мысли, что чемпионат нужно завершать?

- Нет, готов играть хоть через день. Главное, чтобы чемпионат возобновился, ведь мы с командой еще не все сказали и стремимся изменить положение.