Гиоргадзе: Я без футбола - как рыба без воды

Центрбек "Карпат" Андро Гиоргадзе рассказал, чем занимается на карантине.

"Несмотря на карантин, могу с уверенностью сказать, что мое физическое состояние на очень хорошем уровне. Тренируюсь самостоятельно каждый день, выполняю беговую работу в лесу. В целом же свободное время провожу дома вместе с женой, периодически общаемся с родными.

Скучно ли без футбола? С таким же успехом можно спросить у рыбы, как ей жизнь без воды (улыбается). Конечно, обидно... Скучаю по футболу, мечту о восстановлении тренировок, матчей, хочу наконец увидеться со всей командой.

Честно говоря, к карантинк относимся достаточно спокойно. Ведь о пандемии у меня есть много информации - моя жена по специальности молекулярный биолог, поэтому мы знаем, как защитить себя. Прекрасно осознаю, что карантин нужен. Хочу, чтобы как можно быстрее это все завершилось и все вернулись к обычному ритму жизни. Желаю всем здоровья и терпения", - сказал Гиоргадзе.