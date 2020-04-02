Зенев: Когда Кополовец забил Боруссии - бегал по всему полю кучу времени

Экс-форвард "Карпат" Сергей Зенев вспомнил об успехах львовского клуба при Олеге Кононове.

"Лучший период в "Карпатах" – это бесспорно времена Кононова, когда мы играли в Лиге Европы. Если брать атмосферу в команде, человеческие качества, отношения, мы были одной семьей. Все верили в него, а он верил в нас. По максимуму. Он только пришел, проработал полгода и каждую тренировку долбил нам в голову, что мы можем занять пятое место, можем зайти в еврокубки. Он заставил нас поверить в это. Это тот случай, когда могу выделить всю команду, а не каких-то игроков.

В то время стадион "Украина" спокойно мог тягаться по атмосфере с Дортмундом, Стамбулом и Севильей. Всегда полный стадион, всегда крутая атмосфера. Что на еврокубках, что на матчах чемпионата. Когда играли где-то в Европе, не было ощущение, что там что-то другое. Если брать уровень футбола, то не вспомню никого из наших соперников, чтобы он как-то выделялся. Сейчас смотрю по именам – что не игрок, то звезда мирового уровня. Но ничего, тягались. Помню, тогда Кополовец забил "Боруссии". Фантастическая радость, он бегал по всему полю кучу времени. Всегда искренне всему радовался, от души.

А матч с "Галатасараем" – это же сумасшествие. За несколько последних минут мы пропустили и забили. Сначала в душе все падает, а за миг взлетает до небес. Это эмоции, которые нельзя передать. Очень сильно", – сказал Зенев.