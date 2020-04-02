Зотько признан лучшим игроком Олимпика в марте

"Олимпик" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока марта.

Больше всего голосов от болельщиков набрал центральный защитник дончан Иван Зотько.

В гонке за звание игрока месяца Зотько обогнал пятерых других украинцев: полузащитников Андрея Кравчука и Сергея Политыло, нападающего Максима Дегтярева, а также защитника Ореста Лебеденко.

Напомним, что в весенней части чемпионата Зотько принял участие в трех матчах.