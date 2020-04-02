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Зотько признан лучшим игроком Олимпика в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник набрал наибольшее количество голосов в голосовании болельщиков

Зотько признан лучшим игроком Олимпика в марте
Новина українською

"Олимпик" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока марта.

Больше всего голосов от болельщиков набрал центральный защитник дончан Иван Зотько.

В гонке за звание игрока месяца Зотько обогнал пятерых других украинцев: полузащитников Андрея Кравчука и Сергея Политыло, нападающего Максима Дегтярева, а также защитника Ореста Лебеденко.

Напомним, что в весенней части чемпионата Зотько принял участие в трех матчах.

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В статье: Олимпик (Донецк) Иван Зотько
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Источник:
ФК Олимпик

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