Несмачный попал в основу Динамо благодаря неудачной шутке Александра Радченко

Фланговый защитник киевского "Динамо" 1998-2011 годов Андрей Несмачный признался, что стал основным игроком в команде из-за случая в июне 1998 года.

"Динамо" в то время получило чемпионские награды и команда доигрывала сезон. А основным левым защитником был Александр Радченко. Он мог играть на обоих флангах, был подписан киевским клубом как замена для Олега Лужного.

На тренировке в зале Радченко сказал фразу, мол, "я уже в отпуске".

Саныч Михайличенко был у нас. И передал Лобановскому. Тот сказал: "Если ты в отпуске, то пожалуйста, иди в отпуск!". Потому что в Лобановского такое не проходило, все игроки до последнего матча должны быть сконцентрированы. И вот последняя игра с донецким "Металлургом" на выезде. На место Радченко нужен был кто-то. Мне сразу сказали: готовься, будет шанс поучаствовать. Так я с "Динамо-2" попал на его место.

Для меня не имело значения, насколько важна та игра. Лобановский поставил в основу. С этого матча все и началось. Я тогда ничего не испортил, 1:0 выиграли. А Валерий Васильевич с тех пор стал подключать меня все больше, я стал отвоевывать место в основе и играть постоянно.

Андрей признался, что разговаривал о том случае с самим Радченко и тот признал: если бы знал, что так все перевернется - никогда не ляпал бы языком.

Упомянутого Александра Радченко Андрей Несмачный выделил вместе с Романом Максимюком как наиболее выносливых и быстрых игроков "Динамо" того времени.