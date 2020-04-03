Голкипер Шахтера с 16-летним стажем вспомнил подарки от Брагина и Ахметова

Тренер академии "Шахтера", бывший футболист, кипер донецкого клуба 1992-2008 годов Дмитрий Шутков сегодня празднует свой 48-й День рождения.

Наставник молодых вратарей вспомнил свою карьеру, давнего друга и рассказал о тренировках во время карантина.

- Дмитрий, когда вы были футболистом, приходилось играть в день своего рождения?

- Кажется нет. Матчей не было, но весной чемпионат к этому времени уже возобновлялся. Поэтому, если готовились к игре, отмечали максимум чаем с тортом, если выпадал выходной, могли отметить с ребятами. Но скромно, без нарушения режима.

- Как в прошлые годы приветствовали в команде с Днем рождения?

- От руководства клуба всегда были поздравления. Иногда это был кофейный набор, иногда материальный подарок. При Ринату Леонидовичу уже чаще дарили конверт с деньгами. Сумма была такой, что можно было собрать в ресторане всех друзей и родственников и хорошо отметить.

- Самый памятный подарок помните?

- Кажется, в 1995 году, когда президентом "Шахтера" был Ахать Брагин. Меня тогда начальник команды, Евгений Канана, предупредил, что после тренировки ждет подарок, "но он объемный, поэтому подумай, как его отвезти домой". Повезло, что у меня тогда была машина - Volkswagen Sharan. Подарком оказался большой телевизор, который как раз влез в машину.

- Кто у вас самый близкий друг, от которого вы 3 апреля будете ждать звонка?

- Сергей Попов. Мы с ним 10 лет на базе "Шахтера" делили один номер. Он мой близкий друг, тоже сейчас работает тренером. Вот только вместе поработать в одной команде пока никак не получается.

- Из-за карантина 3 апреля Очень не погуляете на день рождения...

- Да, отметим с женой на кухне. Наверное, суши закажем. Буду принимать поздравления в режиме онлайн.

- Сейчас, работая тренером вратарей, как вы считаете, голкиперам в домашних условиях надо серьезно поддерживать форму, или достаточно не набрать лишний вес?

- Если отталкиваться от ситуации, то мы делаем акцент на аэробику. Предоставляем молодым вратарям ролики с YouTube, по которым есть возможность поработать в домашних условиях.

Конечно, тот, кто хочет, кто профессионально относится к футболу, всегда найдет возможность держать себя в форме. Конечно, самый главный минус - работа без мяча. Но рано или поздно карантин закончится. Думаю, двух недель всем вполне хватит, чтобы полностью вернуть кондиции.