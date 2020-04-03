Хавбек Олимпика дал оценку работе Висенте Гомеса и рассказал о и.о. тренера Климовском

После серии поражений в весенней части УПЛ "Олимпик" покинул главный тренер Висенте Гомес, с которым в клубе связывали дальнейшее развитие. Его место занял исполняющий обязанности тренера Игорь Климовский.

О работе с обоими наставниками, свои тренировки и досуг в карантинно-коронавирусные времена поделился правый вингер команды 24-летний Тарас Завийский.

- Перед карантином на тренерском мостике "Олимпика" произошли изменения. Как ты считаешь, уход Висенте Гомеса пойдет на пользу команде?

- Наверное одну из сторон что-то не устраивало, поэтому клуб и тренер решили прекратить сотрудничество. Так бывает и в футболе, и в жизни. Со своей стороны могу сказать только положительные вещи о Висенте. Он очень много дал "Олимпик" и каждому футболисту. Его харизма, умение мотивировать, построение тренировочного процесса ...Было очень интересно работать с Висенте Гомесом. Эти полгода пролетели, как мгновение. Я счастлив, что имел возможность поработать с таким наставником.

- Что не получилось у испанца в "Олимпике"?

- Не хватило лишь одного - результата в весенней части сезона. Несмотря на поражение во всех играх, мы никому не уступили по игре. Можно только просмотреть статистику всех матчей. Но это никого не интересует, если нет результата. Соответственно, начинаются какие-то разговоры, слухи и тд. Могу сказать, что все в клубе очень уважали Висенте и дисциплина была на высшем уровне.

- Какие у тебя первые впечатления от работы Климовского как исполняющего обязанности главного тренера?

- Игоря Петровича я знаю от своего прихода в команду. Это человек, который уже давно в "Олимпике" и знает здесь все. Его отличительной чертой является желание постоянно учиться и узнавать что-то новое. Для современного тренера - одно из важнейших качеств.

Климовский - очень простой и отзывчивый человек. Он обладает умением расположить к себе футболистов, раскрепощать их. При нем футболисты не испытывают ненужного давления. Под руководством Игоря Петровича мы сыграли пока всего лишь 1 матч и рано делать какие-то выводы, но есть ощущение, что это именно тот человек, который сейчас нужна "Олимпик".

- Как часто во время карантина тренеры звонят футболистам и по каким вопросам?

- Время от времени общаемся по телефону с тренером по физподготовке Антоном Дьяченко. Он сбрасывает работу на неделю, спрашивает, как самочувствие и или ничего не беспокоит.

- С кем из футболистов ты поддерживаешь связь?

- С Женей Цымбалюком общаемся часто. В командной группе в Viber все вместе постоянно что-то обсуждаем. Сейчас, например, мы все следили, как Балашов, Шахаб и Романовский участвовали в турнире по FIFA2020. Даня стал победителем, и мы все поздравляли его.

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- Как поддерживаешь форму во время изоляции?

- Тренируюсь каждый день. Выполняю комплекс упражнений, которые сбрасывает тренер, добавляя что-то свое. Стараюсь разнообразить тренировки. В основном это упражнения с trx, то есть тренировка с использованием веса собственного тела. Использую фитнес-резинки, турник, балансир, и, конечно, мяч.

- Карантин дает возможность посвятить больше времени для саморазвития. Или не планировал ты освоить что-то новое за этот период?

- Не могу сказать, что осваиваю что-то новое. Скорее появилось больше времени уделять внимание более важным занятием. Прежде всего, это английский язык. Я скачал себе на телефон очень хорошие программы для изучения языка. Могу даже порекомендовать их всем. Очень удобно и доступно: EWA, Duolingo, Mondly. Иногда пытаюсь готовить что-то самостоятельно.