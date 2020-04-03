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Футбольные тренировки с мячом дома. Примеры от коуча
Так обучают будущих футболистов
Тренер академии "Динамо" Денис Борсук в домашнем задании для команды U11 (2009 год рождения) продемонстрировал видео индивидуальной работы с мячом.
Для этого наставник записал несколько видео совсем простых упражнений.
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Источник:Динамо
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