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Футбольные тренировки с мячом дома. Примеры от коуча

Премьер-лига
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Так обучают будущих футболистов

Футбольные тренировки с мячом дома. Примеры от коуча
Новина українською

Тренер академии "Динамо" Денис Борсук в домашнем задании для команды U11 (2009 год рождения) продемонстрировал видео индивидуальной работы с мячом.

Для этого наставник записал несколько видео совсем простых упражнений.

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В статье: Динамо (Киев) тренировка Денис Борсук
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Источник:
Динамо

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