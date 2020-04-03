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Александр Алиев вспомнил драку с Юрием Максимовым в аэропорту Алматы
Напился после поражения своей команды
Экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева спросили, была ли драка с Юрием Максимовым во время выступлений за казахский "Тараз" в 2016 году и в каких они сейчас отношениях.
Алиев заверил, что с тогдашним коучем казахского "Тараза" Максимовым у него сегодня хорошие отношения.
И это была не драка, а скорее толкотня. Первым наехал Вилич (Юрий Вильевич Максимов, - ред.). Но он поступил правильно, потому что он - тренер.
Александр описал всю историю.
Мы прилетели из игры, которую проиграли. А после матча мы посидели, потому что впереди были два выходных дня. Я был нетрезвый.
Пьяным Алиева увидел Юрий Максимов - главный тренер.
Мы потолкались. Сейчас я его понимаю как тренера, почему, что и как. Я должен был аккуратнее сделать все, чтобы он и люди меня таким не видели ...После этого случая два года с ним не общались.
Но однажды увиделись, я к нему сам подошел, мы пожали руки, поговорили, забыли ту ситуацию и не вспоминаем.
Сегодня Александр часто связывается с Юрием Максимовым, который возглавляет полтавскую "Ворсклу".
Я звонил ему, когда он стал тренером "Ворсклы", потом когда "Шахтер" обыграл. Мы общаемся.