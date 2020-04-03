  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Алиев вспомнил драку с Юрием Максимовым в аэропорту Алматы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Алиев вспомнил драку с Юрием Максимовым в аэропорту Алматы

Премьер-лига
(1 голосов)

Напился после поражения своей команды

Александр Алиев вспомнил драку с Юрием Максимовым в аэропорту Алматы
Новина українською

Экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева спросили, была ли драка с Юрием Максимовым во время выступлений за казахский "Тараз" в 2016 году и в каких они сейчас отношениях.

Алиев заверил, что с тогдашним коучем казахского "Тараза" Максимовым у него сегодня хорошие отношения.

И это была не драка, а скорее толкотня. Первым наехал Вилич (Юрий Вильевич Максимов, - ред.). Но он поступил правильно, потому что он - тренер.

Александр описал всю историю.

Мы прилетели из игры, которую проиграли. А после матча мы посидели, потому что впереди были два выходных дня. Я был нетрезвый.

Пьяным Алиева увидел Юрий Максимов - главный тренер.

Читайте такжеНазначил капитаном. Алиев признался о причине конфликта с Газзаевым и ухода из Динамо

Мы потолкались. Сейчас я его понимаю как тренера, почему, что и как. Я должен был аккуратнее сделать все, чтобы он и люди меня таким не видели ...После этого случая два года с ним не общались.

Но однажды увиделись, я к нему сам подошел, мы пожали руки, поговорили, забыли ту ситуацию и не вспоминаем.

Сегодня Александр часто связывается с Юрием Максимовым, который возглавляет полтавскую "Ворсклу".

Я звонил ему, когда он стал тренером "Ворсклы", потом когда "Шахтер" обыграл. Мы общаемся.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал Кент

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
03.04.2020 в 14:33
А когда выгнали из Тараза -- заливал, что никаких драк не было. Вот и весь Алиев.
Ответить
+1
0
avatar
satellite (Харьков)
03.04.2020 в 14:11
Одно слово....Гадёныш!!!!
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...