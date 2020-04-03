Две недели мало. Каштру назвал срок подготовки к возобновлению соревнований

Луиш Каштру, наставник "горняков" поделился соображениями на тему подготовки своих игроков во время карантина и потребность групповых занятий непосредственно перед восстановлением чемпионата Украины.

Нужно понимать, что у нас уже были в этом году два тренировочных сбора. Все удивлялись, почему мы их сделали такими короткими? На самом деле в футболе очень много противоречивого: проигрываешь - выпускай нападающего, есть 3 замены - нужно сделать все... Но мой опыт меня научил думать своей головой. Чтобы вновь набрать форму, нам нужны 3 недели. Конечно, мы можем не иметь этого срока. Но понимаем, что команду нужно готовить к плотному графику поединков.

Матчи в четверг и в воскресенье, возможно и три раза в неделю. Это жестко, но должны готовиться именно к этому. Две недели тоже может быть, но это не обязательно хороший вариант. Если игроки сейчас хорошо поработают во время карантина, наш путь к цели будет намного легче

Тренер отмечает, что игровую модель и динамику движения на поле футболисты хорошо изучили.