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Две недели мало. Каштру назвал срок подготовки к возобновлению соревнований
И предупредил игроков
Луиш Каштру, наставник "горняков" поделился соображениями на тему подготовки своих игроков во время карантина и потребность групповых занятий непосредственно перед восстановлением чемпионата Украины.
Нужно понимать, что у нас уже были в этом году два тренировочных сбора. Все удивлялись, почему мы их сделали такими короткими? На самом деле в футболе очень много противоречивого: проигрываешь - выпускай нападающего, есть 3 замены - нужно сделать все... Но мой опыт меня научил думать своей головой.
Чтобы вновь набрать форму, нам нужны 3 недели. Конечно, мы можем не иметь этого срока. Но понимаем, что команду нужно готовить к плотному графику поединков.
Матчи в четверг и в воскресенье, возможно и три раза в неделю. Это жестко, но должны готовиться именно к этому. Две недели тоже может быть, но это не обязательно хороший вариант. Если игроки сейчас хорошо поработают во время карантина, наш путь к цели будет намного легче
Тренер отмечает, что игровую модель и динамику движения на поле футболисты хорошо изучили.
На видеоконференциях мы напоминаем игрокам главную цель на сезон - победу в чемпионате.
Обсуждаем и ситуацию в мире. Должны быть очень осмотрительны. Но при этом не должны забывать о своей профессии и должны быть в любой момент готовы к вернуться к работе.
Некоторые игроки работают на тренировочной базе по программе восстановления - от медицинского департамента.
В общем футболисты находятся под контролем тренерского штаба, имеют ежедневный план работы, чтобы не потерять все то, что мы наработали в течение сезона. Могу с уверенностью сказать, что ребята - большие профессионалы и демонстрируют максимальную ответственность.