Форвард Колоса: Введение VAR – правильно, а красные карточки направо и налево – нет

Нападающий "Колоса" Олег Кожушко вспомнил выдающиеся матчи ковалецвев в этом сезоне и введение VAR.

- Как бы оценил дебютное выступление "Колоса" в Премьер-Лиге?

- Учитывая, что команде 5 лет, а в Премьер-Лиге мы первый сезон, то считаю выступление в чемпионате шикарным получилось! Даже еще идет этот сезон, так скажем. В начале сезона 2019/2020 задача была вообще сохранить прописку в высшем дивизионе, а то что мы вышли в первую шестерку, просто мечта у нас осуществилась.

- После подписания полноценного контракта с "Колосом" была новогодняя пауза, а потом ты впервые с ковалевский командой поехал на тренировочный сбор. Трудно было?

- Ну, после отпуска вообще трудновато сначала, когда первые недели входишь в ритм. Я во время праздников держал себя в тонусе. Еще с ребятами играли в футзал в себя в Днепре. Поэтому, я на сбор приехал готов.

- Ты там с Александром Косенко играл? (Александр Косенко - главный тренер сборной Украины по футзалу, также живет в Днепре - прим.)

- С Косенко? А, нет, с другими ребятами (смеется)

- Твой гол на "Олимпийском" в ворота "Динамо", который не засчитали. Обидно было?

- Ну да. Конечно, обидно. Но я считаю, что VAR - это хорошо. Даже если и был миллиметровый офсайд, то значит он был. Хотя у меня, судя по видео, там максимум сантиметр был.

- То есть ты в VAR положительно относишься?

- Да, я считаю что в наших реалиях лучше с VAR, чем без него. Если система показала, ты от этого никуда не уйдешь. Хотя, красные карточки направо и налево раздавать, я считаю это неправильно. Но судьи тоже учаться пока, как и футболисты. Поэтому, с VAR честнее получается.

- За какие из европейских клубов болеешь?

- Из зарубежных клубов я за "Милан" болею, хотя он не лучшие времена переживает. В этом сезоне Златан Ибрагимович пришел к ним, может они улучшат свои дела. Еще люблю английскую Премьер-Лигу, там я за "Лестер" болею. Мне нравится эта команда.

- Кто самый крутой тренер в мире?

- В мире? Наверное, это Юрген Клопп. Он мне импонирует своим стилем, своими эмоциями. Гвардиола также крутой, но мне игра "Ливерпуля" больше нравится, чем "Манчестер Сити". А Клопп, он такой эмоциональный во время матчей.

- Костышин не так?

- По эмоциям - такой же! (Смеется). Не уступает Клоппу.

- Ты первый год в команде. Уже освоился?

- Да, со всеми хорошие отношения. Несколько ребят знал лично еще до "Колоса". С Денисом Костышиным и с Олегом Ильиным мы в "Днепре" были. С некоторыми ребятами в сборных пересекались.

Скажу, что в "Колосе" очень хороший коллектив, со всеми хорошо общаемся, поэтому никаких проблем. Самая сильная сторона "Колоса" - это коллектив. Друг за друга. Во всех одна цель, и все к ней вместе идут. И это очень важный момент, который должен быть в команде. Это у нас на первом месте. А раз так, то все удается, и будет результат. Как у нас и получилось, когда мы в первую шестерку пробились.