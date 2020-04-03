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Бондарь: Хорошо бы продолжить чемпионат, пусть даже без болельщиков

Премьер-лига
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Защитник Шахтера - о карантине и чемпионате

Бондарь: Хорошо бы продолжить чемпионат, пусть даже без болельщиков
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о тренировках на карантине, а также поделился мнением о дальнейшей судьбе сезона в УПЛ.

"Каждые 2 дня с тренером по физподготовке проводятся такие видеозанятия. Сейчас я нахожусь в Харькове, занимаюсь дома. Есть рядом лес, там можно бегать. На выходных была видеоконференция, с нами общался главный тренер. Каштру рассказал о ближайших планах, сказал находиться дома.

По поводу чемпионата мне сложно сказать конкретно. Видим, что происходит в мире и Украине, вирус все сильнее. Хорошо бы продолжить чемпионат, и даже, как сказал тренер, пусть без болельщиков, но мы бы завершили сезон", - считает Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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