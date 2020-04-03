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Дарио Срна сдал тест на коронавирус
Результат отрицательный
Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна на добровольных началах решил провериться на коронавирус. Как рассказал 37-летний экс-футболист, экспресс-тест показал, что он здоров.
"Утром прошел тест на коронавирус, он негативный. Я не переживал, потому что у меня дисциплина на высоком уровне. А дисциплина является самой важной тактикой, чтобы победить коронавирус", - сказал Срна.
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