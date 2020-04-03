Несмачный: Весь мир болеет, а у Санька Алиева на Оболони коронавируса нет

Бывший защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный считает, что пандемия коронавируса – это не шутки и удивляется реакции Александра Алиева.

"Верю ли я в коронавирус? Конечно, верю.

Алиев не верит? Ну да, весь мир болеет, а у Сани его нет. Видимо, у него на Оболони нет коронавируса. Ну Санька прав. Я ж видел, он маску выбросил, потом еще раз", — сказал Несмачный.