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Несмачный: Весь мир болеет, а у Санька Алиева на Оболони коронавируса нет
На Оболони все спокойно
Бывший защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный считает, что пандемия коронавируса – это не шутки и удивляется реакции Александра Алиева.
"Верю ли я в коронавирус? Конечно, верю.
Алиев не верит? Ну да, весь мир болеет, а у Сани его нет. Видимо, у него на Оболони нет коронавируса. Ну Санька прав. Я ж видел, он маску выбросил, потом еще раз", — сказал Несмачный.
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Источник:Бомбардир
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