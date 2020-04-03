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Несмачный: Весь мир болеет, а у Санька Алиева на Оболони коронавируса нет

Премьер-лига
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На Оболони все спокойно

Несмачный: Весь мир болеет, а у Санька Алиева на Оболони коронавируса нет
Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный считает, что пандемия коронавируса – это не шутки и удивляется реакции Александра Алиева.

"Верю ли я в коронавирус? Конечно, верю.

Алиев не верит? Ну да, весь мир болеет, а у Сани его нет. Видимо, у него на Оболони нет коронавируса. Ну Санька прав. Я ж видел, он маску выбросил, потом еще раз", — сказал Несмачный.

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В статье: Александр Алиев Андрей Несмачный коронавирус
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Источник:
Бомбардир

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