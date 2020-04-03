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Срна назвал четырех игроков Динамо, которые смогли бы усилить Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Это будущее Динамо и украинского футбола

Срна назвал четырех игроков Динамо, которые смогли бы усилить Шахтер
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назвал футболистов УПЛ, которые бы усилили донецкий клуб.

"В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки "Динамо", но по качеству они могли бы усилить "Шахтер".

Это – будущее украинского футбола и "Динамо". Это – лучшие игроки киевского клуба", – сказал Срна в прямом эфире в инстаграме "Шахтера".

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Шапаренко Владимир Шепелев Виктор Цыганков Виталий Миколенко
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Источник:
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.04.2020 в 17:52
дашка про стероиды ничего не рассказал? :) нарколегенда бомжеклуба :)
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0
-4
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
03.04.2020 в 18:09
А Беседка не употребляет их?
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+2
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.04.2020 в 18:14
он легенда Динамо? :) бомжеглоры когда пытаются тролить, еще больше себя унижают :)
0
-3
Hanter44 (Baburka)
03.04.2020 в 18:32
Ты свои стероиды из головы удали.Они тебеочень мешают.
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+2
0

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