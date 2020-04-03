Срна назвал четырех игроков Динамо, которые смогли бы усилить Шахтер

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назвал футболистов УПЛ, которые бы усилили донецкий клуб.

"В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки "Динамо", но по качеству они могли бы усилить "Шахтер".

Это – будущее украинского футбола и "Динамо". Это – лучшие игроки киевского клуба", – сказал Срна в прямом эфире в инстаграме "Шахтера".