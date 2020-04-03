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Срна назвал четырех игроков Динамо, которые смогли бы усилить Шахтер
Это будущее Динамо и украинского футбола
Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назвал футболистов УПЛ, которые бы усилили донецкий клуб.
"В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки "Динамо", но по качеству они могли бы усилить "Шахтер".
Это – будущее украинского футбола и "Динамо". Это – лучшие игроки киевского клуба", – сказал Срна в прямом эфире в инстаграме "Шахтера".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.04.2020 в 17:52
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
03.04.2020 в 18:09
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.04.2020 в 18:14
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Hanter44 (Baburka)
03.04.2020 в 18:32
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