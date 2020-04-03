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Мариуполь празднует свое 60-летие

Премьер-лига
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Мариуполь празднует свое 60-летие
Новина українською

Сегодня, 3 апреля, празднует свое 60-летие футбольный клуб "Мариуполь". Именно в этот день в 1960 году был основан клуб, который тогда назывался "Авангард".

В чемпионате УССР клуб в 1963-м году выиграл бронзовые награды.

Во времена независимости Украины наивысшим достижением "Мариуполя" было 4-е место в высшем дивизионе, которое он занимал трижды в истории.

В Кубке Украины "Мариуполь" трижды пробивался в полуфинал (в этом сезоне будет 4-й).

Напомним, что на данный момент "Мариуполь" занимает 8-е место в УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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