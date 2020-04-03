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Богдан Михайличенко признан лучшим игроком Зари в марте
Три матча и победный гол Шахтеру
Защитник "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим игроком команды в марте.
В голосовании болельщиков Богдан занял первое место, набрав наибольшее количество голосов.
Второе место досталось Заури Махарадзе, третье - Владиславу Кабаеву.
Напомним, что в марте Михайличенко сыграл в УПЛ три матча, в которых забил один гол (в ворота "Шахтера", 1:0).
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Источник:Твиттер Зари
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