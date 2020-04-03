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Богдан Михайличенко признан лучшим игроком Зари в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

Три матча и победный гол Шахтеру

Богдан Михайличенко признан лучшим игроком Зари в марте
Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко признан лучшим игроком команды в марте.

В голосовании болельщиков Богдан занял первое место, набрав наибольшее количество голосов.

Второе место досталось Заури Махарадзе, третье - Владиславу Кабаеву.

Напомним, что в марте Михайличенко сыграл в УПЛ три матча, в которых забил один гол (в ворота "Шахтера", 1:0).

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В статье: Заря (Луганск) Заури Махарадзе Богдан Михайличенко Владислав Кабаев
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Источник:
Твиттер Зари

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