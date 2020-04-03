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Мы его не сливали - Зенев рассказал об уходе Кононова из Карпат

Премьер-лига
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В Карпатах тренеры надолго не задерживаются

Мы его не сливали - Зенев рассказал об уходе Кононова из Карпат
Новина українською

Экс-форвард "Карпат" Сергей Зенев рассказал об уходе главного тренера львовян Олега Кононова.

"Но потом что-то случилось – Кононов решил уйти. Мы его не сливали, не было такого. Наоборот – поддерживали, очень хотели, чтобы остался. Ходили, уговаривали. Но Кононов принял решение, сказал, что больше не может. И не раскрыл, в чем конкретно причина и почему нужно уйти. Просто ушел и все.

После его ухода мы каждый день задавали себе вопрос: "Почему нет результата?". Долго искали ответ, пытались, меняли, игроки и тренеры приходили, уходили. На трансфер вот выставляли. Было понятно, что Дыминский показывал – пытается что-то сделать. Мол, соберитесь уже наконец-то. Его можно понять. Но лучше не стало – так и продолжалось.

Ничего так и не вернулось туда, где было. Никто не нашел ответ – ни мы, ни сам Дыминский. Тренерам всегда нужно время, результат быстро не делается. У того же Кононова тоже не сразу пошло. Нужен был, как минимум, год. Но в "Карпатах" никто не задерживался дольше года – в лучшем случае полгода", – сказал Зенев.

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В статье: Сергей Зенев Олег Кононов Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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